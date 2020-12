Scivolone di Adua Del Vesco, frase sui disabili: è bufera al GF Vip (Di venerdì 4 dicembre 2020) GF Vip, una frase infelice di Adua Del Vesco rischia di essere offensiva nei confronti delle persone affette da disabilità: è bufera mediatica Foto da Instagram: @Adua.del.VescoÈ bufera al Grande Fratello Vip dopo la frase pronunciata da Adua Del Vesco. Uno Scivolone che potrebbe costare caro alla giovane attrice siciliana che, conversando nella stanza arancione con Dayane Mello e Selvaggia Roma, si è lasciata scappare una frase infelice sulle persone affette da disabilità. Ora c’è da capire le valutazioni che farà il GF. Ci saranno delle conseguenze? C’è, naturalmente, chi grida all’eliminazione diretta. Quel che è certo è che ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) GF Vip, unainfelice diDelrischia di essere offensiva nei confronti delle persone affette datà: èmediatica Foto da Instagram: @.del.al Grande Fratello Vip dopo lapronunciata daDel. Unoche potrebbe costare caro alla giovane attrice siciliana che, conversando nella stanza arancione con Dayane Mello e Selvaggia Roma, si è lasciata scappare unainfelice sulle persone affette datà. Ora c’è da capire le valutazioni che farà il GF. Ci saranno delle conseguenze? C’è, naturalmente, chi grida all’eliminazione diretta. Quel che è certo è che ...

BALDINIPAOLA : @FelipeMaryFanti Lo so che vado controcorrente, ma io STO CON STEFANIA. Io mi sarei comportata come lei, per me non… - claudiaheda : Non è uno scivolone che mi fa cambiare idea. Stefania ed Elisabetta >>>>> Dayane, Adua, Giulia e Selvaggia #gfvip - Humana83 : Io vedo una persona a sinistra... che ha bisogno di poccole attenzioni quotidiane.. vive per aiutare e soddisfare g… -