Santa Barbara: auguri di buon onmastico, auguri e proverbi via WhatsApp (Di venerdì 4 dicembre 2020) Oggi, 4 dicembre, si festeggia Santa Barbara, il suo nome è associato agli esplosivi, all’artiglieria, alle polveriere. E’ considerata la “signora del fulmine” ed è protettrice dei Vigili del Fuoco. Il suo culto Italia è oggi particolarmente vivo, oltre che a Venezia, in Toscana, in Umbria, nella Sabina, in Sicilia. Numerose sono le leggende legate a Santa Barbara. Ecco le frasi per gli auguri da mandare su Facebook e WhatsApp: Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico! Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poterti fare gli auguri! Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. buon ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Oggi, 4 dicembre, si festeggia, il suo nome è associato agli esplosivi, all’artiglieria, alle polveriere. E’ considerata la “signora del fulmine” ed è protettrice dei Vigili del Fuoco. Il suo culto Italia è oggi particolarmente vivo, oltre che a Venezia, in Toscana, in Umbria, nella Sabina, in Sicilia. Numerose sono le leggende legate a. Ecco le frasi per glida mandare su Facebook e: Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico! Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poterti fare gli! Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore....

emergenzavvf : Domani #4dicembre a #Roma, nella basilica di Santa Maria in Aracoeli, la messa per la celebrazione di Santa Barbara… - SerenellaVerd : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: Santa Barbara - ZeroNodi : RT @MenelaoC: Non è facile, lo so, ma affrontiamo questo nuovo giorno senza mai perdere il sorriso ... ... io lo faccio ogni giorno, con un… - goldrek75 : Oggi è Santa Barbara auguri a chi porta questo nome ma è anche la protettrice dei vigili del fuoco ????? e ho bei ric… - Chiesa_O_I : Oggi la Chiesa Ortodossa ricorda Santa Barbara megamartire di Heliopolis, vergine cristiana morta decapitata in Sir… -