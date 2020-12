Quando Tommaso Zorzi litigò con Sonia Lorenzini (che sta per entrare al GF Vip) – VIDEO (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sonia Lorenzini potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. L’influencer, lo scorso anno, ha litigato con Tommaso Zorzi ed a breve potrebbe rivederlo proprio nel reality show a cui tutti i personaggi noti ambiscono: cosa era accaduto? Quando Tommaso Zorzi litigò con Sonia Lorenzini Dell’argomento mi ero occupata anch’io Quando lavoravo per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 4 dicembre 2020)potrebbe essere una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip. L’influencer, lo scorso anno, ha litigato coned a breve potrebbe rivederlo proprio nel reality show a cui tutti i personaggi noti ambiscono: cosa era accaduto?conDell’argomento mi ero occupata anch’iolavoravo per... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

avni00499711 : RT @influenzami: 'alfonso ma dimmi un po' quando tommaso verrà riconosciuto per le doti che ha e non per forza solo ed unicamente per comme… - biasbowie02 : RT @5Gfvip: Le Rosmelline che “UH STEFANIA CLOWN METTE LE MANI AVANTI PER I CONFESSIONALI, CLOWN” quando Stefania lo fa letteralmente OGNI… - MamaaaaaaUhhhh : RT @5Gfvip: Le Rosmelline che “UH STEFANIA CLOWN METTE LE MANI AVANTI PER I CONFESSIONALI, CLOWN” quando Stefania lo fa letteralmente OGNI… - Jacoposvoice : RT @GVLDEN20: #GFVIP quando quando lo sento Urtis sento dire che scherzare gli pi… - abbracciamiora_ : RT @influenzami: 'alfonso ma dimmi un po' quando tommaso verrà riconosciuto per le doti che ha e non per forza solo ed unicamente per comme… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando Tommaso TOMMASO BUSCETTA, PENTITO DI MAFIA/ “Quando entrò in aula tutti fecero silenzio…” Il Sussidiario.net Grande Fratello Vip, Francesco potrebbe uscire, Zorzi: 'Ho paura di affezionarmi'

Francesco Oppini dopo una telefonata con la mamma Alba Parietti avrebbe preso la decisione di lasciare il GF Vip. Tommaso Zorzi è crollato.

GFVip5: Urtis ha una cotta per Tommaso, ma Zorzi vede solo Oppini (Video)

Nuovi amori nascono nella casa del Grande Fratello Vip. E' la volta del chirurgo estetico Giacomo Urtis che ha preso una cotta per Tommaso ...

Francesco Oppini dopo una telefonata con la mamma Alba Parietti avrebbe preso la decisione di lasciare il GF Vip. Tommaso Zorzi è crollato.Nuovi amori nascono nella casa del Grande Fratello Vip. E' la volta del chirurgo estetico Giacomo Urtis che ha preso una cotta per Tommaso ...