Pressing Pd su Mes. Delrio: "Per noi è ineludibile, a rischio la maggioranza" (Di venerdì 4 dicembre 2020) “La revisione del Mes è un cambiamento in meglio di questo strumento, costringe a una maggiore solidarietà, fa un passo verso l’Unione bancaria e il mercato unico dei capitali, in sostanza verso un’Europa più politica, più forte e anche più solidale. Il Mes è uno strumento che si può decidere di utilizzare o meno, ma se dopo aver fatto attendere un anno l’Europa ora l’Italia non dovesse procedere rischia di perdere la sua credibilità. Il fatto che alcuni parlamentari non intendano accettare questa modifica mette a rischio la maggioranza, soprattutto al Senato”. Così il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio a Radio InBlu. “Noi siamo sempre disposti a mediazioni e a tenere unita la maggioranza e il governo ma non è possibile che non si vada avanti, per noi è un punto non eludibile. Credo quindi che ci voglia ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) “La revisione del Mes è un cambiamento in meglio di questo strumento, costringe a una maggiore solidarietà, fa un passo verso l’Unione bancaria e il mercato unico dei capitali, in sostanza verso un’Europa più politica, più forte e anche più solidale. Il Mes è uno strumento che si può decidere di utilizzare o meno, ma se dopo aver fatto attendere un anno l’Europa ora l’Italia non dovesse procedere rischia di perdere la sua credibilità. Il fatto che alcuni parlamentari non intendano accettare questa modifica mette ala, soprattutto al Senato”. Così il capogruppo Pd alla Camera Grazianoa Radio InBlu. “Noi siamo sempre disposti a mediazioni e a tenere unita lae il governo ma non è possibile che non si vada avanti, per noi è un punto non eludibile. Credo quindi che ci voglia ...

giangoSGV : RT @AntonioSocci1: Pressing dei media su Berlusconi e grillini dissidenti perché approvino le riforme del mes devastanti per i risparmi e i… - belzeb00m : RT @AntonioSocci1: Pressing dei media su Berlusconi e grillini dissidenti perché approvino le riforme del mes devastanti per i risparmi e i… - Andrea_Olivieri : RT @AntonioSocci1: Pressing dei media su Berlusconi e grillini dissidenti perché approvino le riforme del mes devastanti per i risparmi e i… - elenafrance0 : RT @AntonioSocci1: Pressing dei media su Berlusconi e grillini dissidenti perché approvino le riforme del mes devastanti per i risparmi e i… - Ambrakey1 : RT @AntonioSocci1: Pressing dei media su Berlusconi e grillini dissidenti perché approvino le riforme del mes devastanti per i risparmi e i… -