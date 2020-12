Pippo Baudo è morto: la bufala corre sul web. Lui smentisce, fa le corna e dice: “Allunga la vita” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Pippo Baudo è morto: la bufala corre sul web. Lui smentisce e facendo scaramanticamente le corna commenta: «Succede ogni anno. Allunga la vita…». Siamo alle solite: ogni tanto la notizia fake della morte di un personaggio pubblico, fortunatamente vivo e vegeto, compare sul web e semina il panico. Giusto il tempo che occorre al diretto interessato per accorgersene e smentire in prima persona. Oggi è toccato al Pippo nazionale apprendere della sua improvvisa scomparsa. E rettificare (con tanto di scongiuri e commenti ironici). Pippo Baudo è morto: la bufala corre in Rete Un sito di gossip annuncia la morte di Pippo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020): lasul web. Luie facendo scaramanticamente lecommenta: «Succede ogni anno. Allunga la vita…». Siamo alle solite: ogni tanto la notizia fake della morte di un personaggio pubblico, fortunatamente vivo e vegeto, compare sul web e semina il panico. Giusto il tempo che ocal diretto interessato per accorgersene e smentire in prima persona. Oggi è toccato alnazionale apprendere della sua improvvisa scomparsa. E rettificare (con tanto di scongiuri e commenti ironici).: lain Rete Un sito di gossip annuncia la morte di...

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - frankforu : RT @gloquenzi: Pippo Baudo è vivo e lotta insieme a noi, sarà a @ZappingRadio1 @Radio1Rai alle 18,35. - OrlandoGFVIP : RT @Gia_Uss90: Che colpo quando ho visto Pippo Baudo in tendenza - marcosola1970 : RT @ellittica_: Quando il 2020 incontra Pippo Baudo, il 2020 è un uomo morto -