Oggi 24.099 nuovi casi e 814 decessi. Iss: indice Rt scende a 0,91 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 24.099 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 23.225 di ieri. In lieve aumento dunque, sebbene con meno tamponi: 212.741 Oggi, 15mila meno di ieri. Risale il rapporto positivi ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 24.099 iCovid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 23.225 di ieri. In lieve aumento dunque, sebbene con meno tamponi: 212.741, 15mila meno di ieri. Risale il rapporto positivi ...

