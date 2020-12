McBride aumenta gli utili annuali stimati per la forte domanda di prodotti per la pulizia

Leggi su invezz

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Nella giornata di oggi,plc (LON: MCB) ha alzato la sua previsione per glimentre la pandemia di Coronavirus in corso ha alimentato ladiper lanegli ultimi mesi. La crisi del COVID-19 ha finora contagiato più di 1,6 milioni di persone nel Regno Unito e causato oltre 60.000 morti. L’attuale stima di mercato per l’utile ante imposte diper l’intero anno che si concluderà il 30 giugno 2021 è pari a £25,2 milioni. Il produttore britannico, tuttavia, si aspetta che il suo utile ante imposte per l’intero anno sia superiore di almeno il 10% rispetto alle stime. La performance dinel mercato azionario Oggi,ha aperto con un rialzo di circa l’8% in borsa. Su base ...