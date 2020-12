“Lui lascialo perdere…” Cristiano Malgioglio avverte Tommaso Zorzi

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip’ sta nascendo un bellissimo rapporto tra. Divertentissimo è stato il siparietto di un paio di giorni fa, quando per sbaglio l’influencer ha versato dell’acqua bollente sulle mani del coinquilino, il quale ha urlato improvvisamente. Ovviamente non è successo nulla di grave.però sta vivendo malissimo una situazione creatasi nella casa, ovvero la possibilità che il suo amico Francesco Oppini possa abbandonare il programma. Il cantante 75enne ha inoltre compreso che lui non prova soltanto sentimenti di amicizia nei confronti del figlio di Alba Parietti, ma sembra proprio che si sia preso una bella cotta.non sta bene da quando si è paventata l’ipotesi dell’addio di Oppini, ma nella giornata del 4 dicembre ...