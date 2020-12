Lachy Doley | il Jimi Hendrix delle tastiere

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Non mi imbattevo in un musicista così strepitoso da tanti anni. Martedì durante la diretta di WE HAVE A DREAM mi sono collegato con Sidney, in Australia, per dialogare con un vero fenomeno:. Me l’aveva segnalato Ezio Guaitamacchi mandandomi il video con la sua performance nella “Voodoo Chile di”. Pazzesco come aveva trasformato il suo Clavinet con una leva che imita l’effetto wha wha e il distorsore nello stesso momento, agendo sulle corde della tastiera. Gli ho scritto un messaggio privato su Facebook invitandolo a fare un collegamento. Mi ha spedito alcuni suoi video. Oltre naturalmente a “Voodoo Chile”, una splendida versione della “Gimme Some Lovin” dello Spencer Davius Group, che celebra i suoi 10 anni da solista con immagini tratte dai vari concerti che ha fatto in tutto il ...