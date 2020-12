Juventus Torino probabili formazioni | tornano Cuadrado e Danilo dal 1?

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 4 dicembre 2020)– Tempo di Derby della Mole. Archiviata la Champions League, domani torna il campionato. Alle 18.00 all’Allianz Stadium andrà in scena il derby. Ladi Pirlo deve ritrovare la vittoria in campionato dopo la brutta partita contro il Benevento. Pirlo perde Chiellini e Demiral per infortunio e Morata per squalifica., chi gioca Pirlo continua col suo 4-4-2 che in fase di possesso diventa 3-4-1-2. Scelte obbligate in attacco, squalificato Morata per il rosso rimediato contro il Benevento, toccherà a Dybala in attacco con CR7. In difesa out Chiellini e Demiral per infortunio, dunque ancora Bonucci-De Ligt a ...