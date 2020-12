Inter, ad Appiano riecco Vecino: per lui cessione inevitabile a gennaio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Matias Vecino torna a correre sui campi di Appiano Gentile Nella giornata di ieri, buone notizie per Conte sono arrivate da Matias Vecino che è tornato ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile dopo la lunga assenza in seguito all’operazione subita nel mese di luglio. Il centrocampista uruguaiano sarà reintegrato pian piano in gruppo, ma il suo futuro è ormai deciso. Nel calciomercato di gennaio il club nerazzurro gli cercherà una sistemazione, provandolo ad inserirlo in qualche trattativa per arrivare a qualche giocatore funzionale a Conte. A riferilo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Matiastorna a correre sui campi diGentile Nella giornata di ieri, buone notizie per Conte sono arrivate da Matiasche è tornato ad allenarsi sui campi diGentile dopo la lunga assenza in seguito all’operazione subita nel mese di luglio. Il centrocampista uruguaiano sarà reintegrato pian piano in gruppo, ma il suo futuro è ormai deciso. Nel calciomercato diil club nerazzurro gli cercherà una sistemazione, provandolo ad inserirlo in qualche trattativa per arrivare a qualche giocatore funzionale a Conte. A riferilo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene damagazine.

_intermagazine : Inter, ad Appiano riecco Vecino: per lui cessione inevitabile a gennaio - AndreaInterNews : Il 24 novembre, mentre qualcuno si segava sulle indiscrezioni che arrivavano da Appiano Gentile sul rientro di… - PlinskyIena : @02giugno @ClaudioDeglinn2 Appieno o appiano ?tifosa dell'inter? - Inter_Rompi : @Alex_Zonghetti eheheh. Diciamo in zona. Appiano NON è vicino a Mi, è molto più in alto, a 15 minuti dal confine svizzero. - FcInterNewsit : FOTO - Ancora neve ad Appiano: le 'testimonianze' dei nerazzurri sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Appiano Verso Inter-Bologna, le foto dell'allenamento Inter Official Site Inter-Bologna, posticipata per le condizioni meteo la conferenza di Conte

Le condizioni meteo fanno slittare la conferenza stampa pre Inter-Bologna del tecnico nerazzurro Antonio Conte ...

Sky – Inter, Kolarov è negativo al tampone: sarà a disposizione di Conte

Era l’ultimo giocatore dell’Inter ad essere positivo al Covid-19 e per Aleksándar Kolárov ora il calvario sembra essere finito. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il terzino serbo è risultato ne ...

Le condizioni meteo fanno slittare la conferenza stampa pre Inter-Bologna del tecnico nerazzurro Antonio Conte ...Era l’ultimo giocatore dell’Inter ad essere positivo al Covid-19 e per Aleksándar Kolárov ora il calvario sembra essere finito. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, il terzino serbo è risultato ne ...