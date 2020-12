«House of the Dragon», le prime immagini dello spin-off di «Game of Thrones» (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non sono immagini, ma concept art a garantire un primo sguardo alla serie che verrà. Jason Kilar, Ceo di Warner Media, ha voluto condividere online alcuni bozzetti di House of the Dragon, primo tra gli spin-off promessi agli orfani di Games of Thrones. Nelle immagini, nessun uomo accompagna i draghi, unici protagonisti di un racconto che ha promesso di dar loro uno spazio preponderante. https://twitter.com/GameOfThrones/status/1334575278299877377 Leggi su vanityfair (Di venerdì 4 dicembre 2020) Non sono immagini, ma concept art a garantire un primo sguardo alla serie che verrà. Jason Kilar, Ceo di Warner Media, ha voluto condividere online alcuni bozzetti di House of the Dragon, primo tra gli spin-off promessi agli orfani di Games of Thrones. Nelle immagini, nessun uomo accompagna i draghi, unici protagonisti di un racconto che ha promesso di dar loro uno spazio preponderante. https://twitter.com/GameOfThrones/status/1334575278299877377

NetflixIT : Un po’ di titoli che potresti guardare per farti una cultura sulla famiglia reale dopo aver visto The Crown: Dian… - Stay_Nerd : House of the Dragon: diffusi i primi concept della serie - giuda31 : #HouseoftheDragon, prequel di #GameOfThrones, inizierà le riprese nel 2021 per arrivare (presumibilmente) sugli sch… - Iconic_Houses : ICON AT RISK – Villa dei Direttori Renzo Zavanella, 1932 Italy The “Villa dei Direttori” (“House of the Directors”… - hoonie_butter : @BLUIIJ4Y burning the house ksjsjksjs -

Ultime Notizie dalla rete : House the Hill House: The Haunting of Bly Manor domina la classifica delle visualizzazioni in streaming negli Stati Uniti BadTaste.it TV House of the Dragon: diffusi i primi concept della serie

Ecco i primi due concept art di House of the Dragon Muove i suoi primi passi la produzione di House of The Dragon, spinoff di Game of Thrones che si mostra nelle sue prime concept art. Le due immagini ...

Olivia Wilde, star del Dr.House

La star del "Dr. House", Olivia Wilde, chiamata sarcasticamente Tredici dallo Sherlock Holmes della medicina è al primo posto della classifica delle cento star più sexy del mondo. Lo hanno deciso i le ...

Ecco i primi due concept art di House of the Dragon Muove i suoi primi passi la produzione di House of The Dragon, spinoff di Game of Thrones che si mostra nelle sue prime concept art. Le due immagini ...La star del "Dr. House", Olivia Wilde, chiamata sarcasticamente Tredici dallo Sherlock Holmes della medicina è al primo posto della classifica delle cento star più sexy del mondo. Lo hanno deciso i le ...