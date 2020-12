Grande Fratello Vip, “Flavio Briatore furioso”: gesto estremo contro Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 4 dicembre 2020) In base alle ultime indiscrezioni sembra che Flavio Briatore vorrebbe rivedere gli accordi sul divorzio con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è finita dapprima al centro dell’attenzione per via di un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli e in seguito per un L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 4 dicembre 2020) In base alle ultime indiscrezioni sembra che Flaviovorrebbe rivedere gli accordi sul divorzio con l’ex moglie. FlavioedProtagonista della quinta edizione delVip,è finita dapprima al centro dell’attenzione per via di un presunto flirt con Pierpaolo Pretelli e in seguito per un L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - RonchiEnnio : #COVID19 E TERRORISMO MEDIATICO/ Il Grande Fratello che sputa Dpcm alle 8 di sera - Fassonedomenic2 : RT @AzzurraBarbuto: Non fraintendetemi: ognuno è libero di esprimere la propria opinione. Ma io rimpiango i tempi andati in cui gli attori… - EmmeAA : @maxnonmolla Poi dicono che in Italia non si può fare “carriera”. In quale altra nazione un tizio del grande fratel… - didiqueen17bk : RT @orachetiguardo_: Aurora ad “Ogni Mattina” ha affermato di seguire le puntate del Grande Fratello Vip e di come i sentimenti nei confron… -