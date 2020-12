Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus consegna borse di studio in Discipline umanistiche (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus ha assegnato questa mattina, in un’inedita cerimonia di premiazione virtuale, cinque borse di studio destinate a dottorati in Discipline umanistiche, per un ammontare complessivo di 375.000 euro. Le borse di studio prevedono percorsi di ricerca della durata di tre anni per promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. I progetti candidati in questa quarta edizione sono stati 57 da 31 università italiane. Premiate le università di Bari, Firenze, Genova, Milano e Ca’ Foscari Venezia. Anche per il prossimo anno accademico, la Fondazione ha confermato lo stanziamento di 375.000 euro per supportare la quinta edizione ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 4 dicembre 2020) (Teleborsa) – Laha assegnato questa mattina, in un’inedita cerimonia di premiazione virtuale, cinquedidestinate a dottorati in, per un ammontare complessivo di 375.000 euro. Lediprevedono percorsi di ricerca della durata di tre anni per promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. I progetti candidati in questa quarta edizione sono stati 57 da 31 università italiane. Premiate le università di Bari, Firenze, Genova, Milano e Ca’ Foscari Venezia. Anche per il prossimo anno accademico, laha confermato lo stanziamento di 375.000 euro per supportare la quinta edizione ...

VITAnonprofit : Dottorati in discipline umanistiche, assegnate 5 borse di studio - Giornaleditalia : Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus, consegnate le borse di studio in discipline umanistiche - UniGenova : UniGe premiata dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus: la dottoranda Giulia Staggini si aggiudica una borsa di stud… - Notiziedi_it : Dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 5 borse di studio per 375mila euro - zazoomblog : Dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 5 borse di studio per 375mila euro - #Dalla #Fondazione #Intesa #Sanpaolo -

Ultime Notizie dalla rete : Fondazione Intesa Dalla Fondazione Intesa Sanpaolo Onlus 5 borse di studio per 375mila euro Fortune Italia Intesa sindacati-imprese sul futuro di Enasarco

“Confindustria, Confcommercio, Confcooperative e Confapi, in rappresentanza delle case mandanti e le organizzazioni sindacali degli agenti di commercio di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Fnaarc e Usarci sottosc ...

Dottorati in discipline umanistiche, assegnate 5 borse di studio

Premiate le università di Bari, Firenze, Genova, Milano e Ca’ Foscari Venezia dalla Fondazione Intesa Sanpaolo onlus che in 12 anni di attività ha erogato oltre 7,3 milioni di euro per il diritto allo ...

“Confindustria, Confcommercio, Confcooperative e Confapi, in rappresentanza delle case mandanti e le organizzazioni sindacali degli agenti di commercio di Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Fnaarc e Usarci sottosc ...Premiate le università di Bari, Firenze, Genova, Milano e Ca’ Foscari Venezia dalla Fondazione Intesa Sanpaolo onlus che in 12 anni di attività ha erogato oltre 7,3 milioni di euro per il diritto allo ...