Eni spinge sul "green" ed entra nel mercato dell'eolico offshore in Gran Bretagna

Il gruppo guidato da Claudio Descalzi rileva il 20% del progetto Dogger Bank che, a regime, sarà in grado di coprire il fabbisogno di sei milioni di famiglie britanniche

Il gruppo guidato da Claudio?Descalzi rileva il 20% del progetto Dogger Bank che, a regime, sarà in grado di coprire il fabbisogno di sei milioni di famiglie britanniche ...

Borsa: scattano subito i petroliferi e spingono Milano (+0,3%) in avvio

Piu' indietro gli altri listini. Euro ancora ai massimi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 dic - Avvio guardingo per le Borse europee ...

