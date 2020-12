Dove stava andando l’uomo partito da Como e fermato a Fano

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 4 dicembre 2020) La storia del marito che, dopo aver avuto l’ennesima lite familiare con la moglie, ha deciso di incamminarsi e percorrere centinaia di chilometri – a piedi – per ‘sbollire’ ha attirato un’attenzione mediatica quasi senza precedenti.da(in Lombardia) edalle forze dell’ordine a(nelle Marche),è stato trovato in enormi difficoltà. Sia per il tragitto fatto, sia per le condizioni meteorologiche poco consone a una lunga camminata. Da, ma il suo obiettivo era ancora più a Sud: San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia (in Puglia). LEGGI ANCHE > Abbiamo parlato con il «montatore dei silenzi» di Giuseppe Conte La storia di quest’uomo è stata raccontata da Il Resto del Carlino nei giorni scorsi. Il quotidiano ha spiegato ...