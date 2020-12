De Rossi e Van Der Vaart ai sorteggi dei gironi di qualificazione ai Mondiali 2022 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 7 dicembre a Zurigo si terranno i sorteggi delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. L’UEFA ha reso noto come Daniele De Rossi e Rafael Van der Vaart saranno gli ospiti e assistenti per il sorteggio. De Rossi ha commentato così l’evento: “Giocare alla Coppa del Mondo e sollevare quell’iconico trofeo è il sogno di ogni calciatore. Lunedì, quel sogno diventerà un po’ più reale quando tutte le 55 squadre europee sapranno il loro destino sulla strada per la Coppa del Mondo 2022?, ha commentato De Rossi a SportMediaset. “Penso che la qualificazione per il Qatar sarà un compito difficile. Come abbiamo visto negli ultimi anni, i divari tra le squadre a livello internazionale si stanno riducendo sempre di più”. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 7 dicembre a Zurigo si terranno idelle qualificazioni aiin Qatar. L’UEFA ha reso noto come Daniele Dee Rafael Van dersaranno gli ospiti e assistenti per ilo. Deha commentato così l’evento: “Giocare alla Coppa del Mondo e sollevare quell’iconico trofeo è il sogno di ogni calciatore. Lunedì, quel sogno diventerà un po’ più reale quando tutte le 55 squadre europee sapranno il loro destino sulla strada per la Coppa del Mondo?, ha commentato Dea SportMediaset. “Penso che laper il Qatar sarà un compito difficile. Come abbiamo visto negli ultimi anni, i divari tra le squadre a livello internazionale si stanno riducendo sempre di più”. Foto: ...

