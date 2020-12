Cyberpunk 2077 festeggerà il lancio con l'evento CyberNight (Di venerdì 4 dicembre 2020) CD Projekt Red collaborerà con Twitter Gaming per trasmettere il party di lancio di Cyberpunk 2077 il 9 dicembre 2020, soprannominato "CyberNight". Al momento, non abbiamo alcuna conferma di cosa sia questo evento, ma CD Projekt Red sembra suggerire che sarà incentrato sulla community, con un breve trailer per la festa di lancio focalizzato sui tweet sul gioco dal suo annuncio originale nel 2012. Non abbiamo molte informazioni su ciò che verrà mostrato in questo evento, probabilmente arriveranno alcune anticipazioni o annunci sui futuri contenuti per il gioco. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) CD Projekt Red collaborerà con Twitter Gaming per trasmettere il party didiil 9 dicembre 2020, soprannominato "". Al momento, non abbiamo alcuna conferma di cosa sia questo, ma CD Projekt Red sembra suggerire che sarà incentrato sulla community, con un breve trailer per la festa difocalizzato sui tweet sul gioco dal suo annuncio originale nel 2012. Non abbiamo molte informazioni su ciò che verrà mostrato in questo, probabilmente arriveranno alcune anticipazioni o annunci sui futuri contenuti per il gioco. Leggi altro...

meuplaystation : Uffa! - Eurogamer_it : CyberNight: ecco l'evento di CDPR per festeggiare il lancio di #Cyberpunk2077. - Multiplayerit : Cyberpunk 2077 sembra avere molti bug, almeno senza la patch di lancio - CocaZer50504414 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - xbox_series : ma quanto cazz lo stanno spingendo cyberpunk 2077?sicuramente ha gia' il primato degli extra(tutto cio' che gira at… -