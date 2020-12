Coronavirus, record di decessi in Italia: doppiate Francia e Spagna. I numeri (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 23.225 i nuovi casi di Coronavirus registrati ieri in Italia, 226.729 i tamponi processati.Nonostante la curva dei contagi si stia abbassando, il numero delle vittime continua a salire. Mai così tanti decessi in un giorno dall'inizio dell'epidemia: 993 ieri, per un totale di 58.038. In Europa, l'Italia nelle ultime due settimane è tra i Paesi con l'incidenza più alta di morti (numero di morti ogni 100mila abitanti): 16,3.Solo Bulgaria (26), Slovenia (21,9), Ungheria (19), Croazia (18,8), Polonia (17,8) e Repubblica Ceca (16,7) hanno avuto più decessi. Francia, Spagna e Regno Unito, che a ottobre e novembre erano in una situazione peggiore, oggi hanno una incidenza che è tra la metà e i due terzi rispetto a quella Italiana. Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 23.225 i nuovi casi diregistrati ieri in, 226.729 i tamponi processati.Nonostante la curva dei contagi si stia abbassando, il numero delle vittime continua a salire. Mai così tantiin un giorno dall'inizio dell'epidemia: 993 ieri, per un totale di 58.038. In Europa, l'nelle ultime due settimane è tra i Paesi con l'incidenza più alta di morti (numero di morti ogni 100mila abitanti): 16,3.Solo Bulgaria (26), Slovenia (21,9), Ungheria (19), Croazia (18,8), Polonia (17,8) e Repubblica Ceca (16,7) hanno avuto piùe Regno Unito, che a ottobre e novembre erano in una situazione peggiore, oggi hanno una incidenza che è tra la metà e i due terzi rispetto a quellana.

