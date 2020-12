Cinque poliziotti aggrediti durante i controlli anti-Covid | agenti in pronto soccorso

(Di venerdì 4 dicembre 2020)di Polizia sono statia Padovaalcuni, per tale ragioneragazzi sono stati arrestati. Follia nella serata tra mercoledì e giovedì a Padova, dovesarebbero statiun controllo per la verifica del rispetto delle normative. Gli, dopo l’aggressione, hanno arrestatopersone, L'articolo proviene da YesLife.it.

pippoMR : Operazione antidroga allo Sperone. Cinque arrestati e sequestrate decine di dosi di crack. Un cliente ha travolto d… - Manierosanero : Operazione antidroga allo Sperone. Cinque arrestati e sequestrate decine di dosi di crack. Un cliente ha travolto d… - rotocalcio : Operazione antidroga allo Sperone. Cinque arrestati e sequestrate decine di dosi di crack. Un cliente ha travolto d… - Achillecaro : «Los matamos a todos», calci e pugni a cinque poliziotti: arrestati tre uomini alla stazione Cadorna - diVirgilioA : RT @Corriere: «Ve matamos a todos», calci e pugni a cinque poliziotti: arrestati tre uomini a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque poliziotti

Il Gazzettino

Da Trieste al casello di Arezzo dell’Autosole: "La porto in Calabria" aveva det all’ex convivente che ha la bimba in affidamento. I timori di una fuga all’estero ...Il Reparto di prevenzione crimine della questura di Padova ha effettuato i controlli anti-Covid nella serata del 2 dicembre 2020, ma qualcosa è andato storto. Tutto è finito con 5 arresti per violenza ...