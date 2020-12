Anya Taylor-Joy, Olivia Colman ed Helena Bonham Carter nella pantomima BBC Cinderella (Di venerdì 4 dicembre 2020) Anya Taylor-Joy, Olivia Colman ed Helena Bonham Carter saranno protagoniste di una versione parodistica di Cenerentola, speciale evento natalizio in onda il 24 dicembre su BBC Two. Anya Taylor-Joy, Olivia Colman ed Helena Bonham Carter saranno protagoniste della pantomima virtuale natalizia per BBC Two Cinderella. Cinderella: A Comic Relief Pantomime, prodotto da Richard Curtis, vedrà la star de La regina degli scacchi nel ruolo di Cenerentola, mentre Olivia Colman interpreterà la fata madrina. Nel cast, oltre a Helena Bonham ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 dicembre 2020)-Joy,edsaranno protagoniste di una versione parodistica di Cenerentola, speciale evento natalizio in onda il 24 dicembre su BBC Two.-Joy,edsaranno protagoniste dellavirtuale natalizia per BBC Two: A Comic Relief Pantomime, prodotto da Richard Curtis, vedrà la star de La regina degli scacchi nel ruolo di Cenerentola, mentreinterpreterà la fata madrina. Nel cast, oltre a...

