'Amici', uno dei cantanti più amati e iconici del talent è pronto alle nozze! (Di venerdì 4 dicembre 2020) È una notizia che giunge inaspettata quella che vedremo annunciata domani a Verissimo da Marco Carta: il vincitore della settima edizione di Amici di Maria De Filippi ha infatti dichiarato la sua intenzione di convolare a nozze con il suo compagno Sirio. La decisione per la coppia arriva dopo sei anni insieme, come ha confidato Marco ai microfoni di Silvia Toffanin: Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo. Il cantante ha spiegato di non aver ancora stabilito una data a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo che non consente eventi con molti invitati: Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia. Il coming out era arrivato nel 2018, in diretta a Domenica Live, dove Carta aveva confessato di essere innamorato e di avere un ...

