Alessia Marcuzzi | Mi accusano di fare figli con tutti Di un uomo direbbero altrettanto?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 4 dicembre 2020) “Sai cosa dicono di me? ‘Quella facon’. Di un? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa”.sui social è spesso vittima di attacchi da parte degli hater. Lo racconta in una lunga intervista a Grazia, nella quale ha spiegato che da un anno si reca da uno psicoterapeuta perché ritiene sia importante “sapere cose di noi stessi”. “All’inizio passavo ore a rispondere ama proprio. Ora ho smesso ho capito che mi faccio troppo male. Sento tantissimo il tempo che passa, sono piena di fragilità, è un’età complicata avvicinarsi ai cinquant’anni. So di essere fortunata, sia chiaro, dico che è difficile a livello interiore. Quando ti vedono in televisione sembri ...