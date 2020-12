“30 anni di attività e sacrifici. Nessun ristoro o aiuto per affitti e dipendenti” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo l’intervento di Gianluigi Paragone di ieri sera (giovedì, 3 dicembre) al programma Dritto e Rovescio, trasmesso in diretta su rete 4, abbiamo ricevuto numerosissime e-mail che testimoniano l’operato del governo. Nulla meglio delle vostre parole può rappresentare il disastro che stanno combinando. Di seguito ne riportiamo alcune provenienti dal settore del commercio. Ecco cosa ci scrive Daniele: “A prescindere dalla condivisione delle sue idee e delle sue scelte, che condivido chiaramente, le pongo la mia questione personale (familiare). Abbiamo un’attività nel centro commerciale F.center a F., proponiamo articoli da regalo. Ovviamente per noi il mese di dicembre è il mese che ci permette di andare avanti e di salvare il resto dell’anno. Bisogna esserci dentro, viverle queste realtà economiche, ed allora si potrà capire cosa significano i week-end del mese di ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo l’intervento di Gianluigi Paragone di ieri sera (giovedì, 3 dicembre) al programma Dritto e Rovescio, trasmesso in diretta su rete 4, abbiamo ricevuto numerosissime e-mail che testimoniano l’operato del governo. Nulla meglio delle vostre parole può rappresentare il disastro che stanno combinando. Di seguito ne riportiamo alcune provenienti dal settore del commercio. Ecco cosa ci scrive Daniele: “A prescindere dalla condivisione delle sue idee e delle sue scelte, che condivido chiaramente, le pongo la mia questione personale (familiare). Abbiamo un’nel centro commerciale F.center a F., proponiamo articoli da regalo. Ovviamente per noi il mese di dicembre è il mese che ci permette di andare avanti e di salvare il resto dell’anno. Bisogna esserci dentro, viverle queste realtà economiche, ed allora si potrà capire cosa significano i week-end del mese di ...

