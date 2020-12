Un errore | la vita è tua Corrao lascia il M5s | Di Battista gli scrive | perché ora sono guai per Di Maio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) "Sbagli, ma in bocca al lupo". Alessandro Di"saluta" così Ignazio, l'europarlamentare grillino che hato il M5s a Strasburgo insieme ad altri tre onorevoli, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato ed Eleonora Evi. I quattro dissidenti, duri e puri,stati indicati come esponenti della "corrente Dibba", in contrapposizione con i vertici del Movimento "ammorbiditi" e nella scia del Pd. "Non è più il mio movimento, ora è simile agli altri partiti", ha motivato la sua scelta. Ma l'uscita ufficiale di Diribalta il quadro o perlomeno conferisce nuove sfumature al caos pentastellato. "Sei una persona per bene e sei un amico e per me l'amicizia così come la riconoscenza è un grande valore. È stato un onore aver fatto battaglie e migliaia di km ...