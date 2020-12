Se a Hong Kong è a rischio la (nostra) libertà. Scrive Formentini (Lega) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scrivo da una Montecitorio dove come Lega stiamo dando battaglia contro la cancellazione dei decreti sicurezza del ministro Salvini, quei decreti indebitamente paragonati dall’Ambasciata cinese a Roma alla legge liberticida sulla sicurezza ad Hong Kong. Hong Kong la nuova Berlino Est, come l’ha definita Joshua Wong, durante una recente coraggiosa videoconferenza con Deputati e Senatori alla quale ho partecipato. Una generazione di giovani combatte per l’Autonomia e la Democrazia della propria terra, per difendere quella libertà garantita dagli Accordi Sino/Britannici del 1984 che avrebbero dovuto garantire la difesa delle istituzioni democratiche e del libero mercato per 50 anni dall’Handover del 1997. Hong Kong, una Terra ove ogni giorno di più si ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 dicembre 2020) Scrivo da una Montecitorio dove comestiamo dando battaglia contro la cancellazione dei decreti sicurezza del ministro Salvini, quei decreti indebitamente paragonati dall’Ambasciata cinese a Roma alla legge liberticida sulla sicurezza adla nuova Berlino Est, come l’ha definita Joshua Wong, durante una recente coraggiosa videoconferenza con Deputati e Senatori alla quale ho partecipato. Una generazione di giovani combatte per l’Autonomia e la Democrazia della propria terra, per difendere quellagarantita dagli Accordi Sino/Britannici del 1984 che avrebbero dovuto garantire la difesa delle istituzioni democratiche e del libero mercato per 50 anni dall’Handover del 1997., una Terra ove ogni giorno di più si ...

