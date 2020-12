Qhubeka Assos | ingaggiato Aru | ' Sono felice'

PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Ciclismo, #FabioAru è stato ingaggiato dal Team #QhubekaAssos - cyclingoo : ?? Qhubeka Assos, ecco Aru: 'Sono molto felice' / By @tuttosport - CorriereQ : Qhubeka Assos, ecco Aru: “Sono molto felice” - mondialinet : Aru riparte dalla Qhubeka Assos, ora è ufficiale! - - andrefragasso : #ARU riparte dalla Qhubeka Assos, ora è ufficiale! -

Ultime Notizie dalla rete : Qhubeka Assos

Douglas Ryder, team Principal della Qhubeka ASSOS, non nasconde la grandissima soddisfazione per l’approdo in squadra di Fabio Aru. "Sono entusiasta che Fabio si unisca al nostro team – racconta ...TORINO– La Qhubeka Assos ha annunciato il nuovo corridore: Fabio Aru. Il corridore sardo, dopo le esperienze in Astana e con l’UAE-Team Emirates è entrato nel team di Douglas Ryder che lo ha accolto c ...