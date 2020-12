News Uomini e Donne | i personaggi più amati e contestati dal web

Leggi su anticipazioni

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nella puntata di oggi disi sono contraddistinti 4: il primo è sicuramente Gianluca che continua a conquistare il pubblico per la sua eleganza, per la sua Grazia e per la sua professionalità e nonostante questo viene deriso è un po’ bullizzato dagli altri partecipanti. Il problema è che Gianluca non è come loro e non rientra nelle caratteristiche tipiche di un tronista per questo viene un po’emarginato. Questo aspetto è stato più volte dibattuto nei forum della trasmissione con una fila di sostenitrici che lo hanno difeso dagli attacchi degli altri pretendenti. Di conseguenza siamo sicuri che Gianluca nel corso del tempo riuscirà a farsi apprezzare da tutti e a ritagliarsi uno spazio di primo piano nella trasmissione. Il secondoo è sicuramente Michele, il quale sta perdendo tono, ...