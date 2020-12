Mancini: “Sarà una final four divertente. La percezione nei confronti dell’Italia è cambiata” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo il sorteggio della Nations League, il ct dell’Italia, Roberto Mancini, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Sarà sicuramente una bella final four, ci saranno quattro tra le migliori selezioni d’Europa, sarà divertente. All’inizio della mia esperienza sulla panchina azzurra è stato difficile, poi siamo stati in grado di mettere insieme un gruppo di ottimi giocatori, un mix di giovani e di calciatori più esperti. Il magone non l’ho mai avuto. Ramos? Non sono il presidente del Real Madrid, ma Sergio è da anni uno dei difensori più forti del mondo, tecnicamente bravo e carismatico, il più importante calciatore del Real Madrid e della Spagna. La Spagna, come noi, ha cambiato diversi giocatori ed è riuscita a mettere in piedi una Nazionale forte, con un ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 3 dicembre 2020) Dopo il sorteggio della Nations League, il ct, Roberto, è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni:sicuramente una bella, ci saranno quattro tra le migliori selezioni d’Europa, sarà. All’inizio della mia esperienza sulla panchina azzurra è stato difficile, poi siamo stati in grado di mettere insieme un gruppo di ottimi giocatori, un mix di giovani e di calciatori più esperti. Il magone non l’ho mai avuto. Ramos? Non sono il presidente del Real Madrid, ma Sergio è da anni uno dei difensori più forti del mondo, tecnicamente bravo e carismatico, il più importante calciatore del Real Madrid e della Spagna. La Spagna, come noi, ha cambiato diversi giocatori ed è riuscita a mettere in piedi una Nazionale forte, con un ...

