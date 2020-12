Maltempo Al Nord – Scatta l’allerta meteo arancione in 4 regioni (Di giovedì 3 dicembre 2020) Criticità fino a moderata in settori di Friuli, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna. La seconda perturbazione del mese porterà una nuova fase di Maltempo sull’Italia: per questo motivo per la giornata di venerdì 4 dicembre Scatta l’allerta meteo arancione in 4 regioni. In particolare la Protezione Civile ha diramato un’allerta per criticità fino a moderata su Leggi su periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Criticità fino a moderata in settori di Friuli, Veneto, Trentino-Alto Adige ed Emilia Romagna. La seconda perturbazione del mese porterà una nuova fase disull’Italia: per questo motivo per la giornata di venerdì 4 dicembrein 4. In particolare la Protezione Civile ha diramato un’allerta per criticità fino a moderata su

DPCgov : ????#allertaARANCIONE mercoledì #2dicembre su Lazio, Abruzzo, Campania e Molise ????#allertaGIALLA su sette regioni. ??N… - DPCgov : ????#AllertaROSSA, #domenica29novembre, su gran parte della Sardegna ????#AllertaARANCIONE in Calabria, Puglia e Sardeg… - DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - MoliPietro : Maltempo Al Nord – Scatta l’allerta meteo arancione in 4 regioni - meteoredit : Le ultime previsioni #meteo mostrano una situazione davvero particolare per questo fine settimana: in arrivo molta… -