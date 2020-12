“Maledetto!”. La vita in diretta, Alberto Matano col cuore in gola: il duro sfogo davanti a tutti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stiamo convivendo con l’epidemia virale ormai, seppur con qualche breve interruzione, da più di 9 mesi. Nonostante questo, dire di averci fatto l’abitudine è probabilmente impossibile per chiunque, soprattutto perché continuiamo ad ascoltare storie contrassegnate da un dolore straziante da essa derivato. E’ il caso della storia che Alberto Matano ha raccontato a La vita in diretta di oggi, dei due genitori napoletani che hanno perso la loro bambina, partorita in casa senza la giusta assistenza da una madre positiva al Covid-19. L’ambulanza, questa l’accusa dei familiari, sarebbe arrivata con troppo ritardo. Alberto Matano, in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda, si è lasciato andare a un duro sfogo: “Maledetto, maledetto virus”. E il ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Stiamo convivendo con l’epidemia virale ormai, seppur con qualche breve interruzione, da più di 9 mesi. Nonostante questo, dire di averci fatto l’abitudine è probabilmente impossibile per chiunque, soprattutto perché continuiamo ad ascoltare storie contrassegnate da un dolore straziante da essa derivato. E’ il caso della storia cheha raccontato a Laindi oggi, dei due genitori napoletani che hanno perso la loro bambina, partorita in casa senza la giusta assistenza da una madre positiva al Covid-19. L’ambulanza, questa l’accusa dei familiari, sarebbe arrivata con troppo ritardo., in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda, si è lasciato andare a un: “Maledetto, maledetto virus”. E il ...

MassimGiannini : Addio Diego, poeta maledetto del calcio e della vita #maradona - RealTrumpITA : Ricoverata per il maledetto covid non perché ha gia passato l'aspettativa media di vita.ok. Ma Boldrini si é accor… - chiara_nardi7 : #DHL io ti adoro ma se proprio ci vuoi mettere una vita a consegnarmi un pacco, almeno aggiornami quel maledetto t… - GsSargenti : @demian_online @stemolinaradio Con interesse? A me ha rovinato la vita questo maledetto argomento altro che interes… - SIGNORpensaciTU : @yext @illycaffe Quel che scrivete è carino e, credo che gli italiani abbiano bisogno di cocolle, affetto e parole… -

Ultime Notizie dalla rete : “Maledetto” vita Coronavirus, Burioni si scusa con Gismondo: non è un raffreddore ma nemmeno la peste Corriere della Sera