L’ultimo Natale a Windsor della regina Elisabetta con Diana

Buckingham Palace ha confermato: la regina Elisabetta e il principe Filippo trascorreranno il Natale al castello di Windsor per la prima volta in oltre 30 anni. La sovrana di solito ama, infatti, lasciare Londra e spostarsi nella tenuta di Sandringham nel Norfolk per le festività natalizie. Lo fa dal 1988, ma quando i figli erano piccoli, e quando lo erano anche i nipotini, Elisabetta II e il marito sceglievano Windsor.

