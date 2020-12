Ludwig | «Voglio portare la felicità a chi mi ascolta»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Nonostante il suo nome d’arte sia ispirato a uno dei film più violenti della storia del cinema, Arancia Meccanica, Ludovico Franchitti, meglio conosciuto come Ludwig, ha sempre voluto trasmettere con le sue canzoni divertimento e felicità. «Non mi sentirete mai parlare di droghe o armi nei miei testi. Ho sempre preferito spendere delle belle parole, cose che possono essere ascoltate da tutti, grandi e piccoli» racconta al telefono dalla sua Roma, contento di aver portato una buona dose della sua positività e ottimismo in Adesso mi diverto, il nuovo singolo cantato insieme a Cecilia Cantarano, tiktoker che conosce da sempre. «Speravo che la canzone uscisse in un periodo migliore, ma prendiamo quello che c’è. La musica deve andare avanti» insiste Ludwig, parlantina svelta e risposte secche, quasi lapidarie. https://www.youtube.com/watch?v=bgX_dAGrabk