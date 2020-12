LIVE Milan-Celtic 3-2 | Europa League in DIRETTA | Hauge porta in vantaggio i rossoneri con un super gol

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAHAAAAAAAAAAAAAAAUGE, UNGOL:3-2. Rientro pazzesco del norvegese che da sinistra salta tre uomini trovano poi, col destro, un meraviglioso colpo da biliardo sul quale non può nulla Barkas. 47? Lunga azione del, che viene disinnescata dal rientro die dalla ripartenza di Tonali. COMINCIA LA RIPRESA: CALCIO D’INIZIO PER IL. Ancora un momento e si parte. Novità nel: fuori Krunic, dentro Tonali. La squadra di Pioli sale così a due cambi nel computo totale delle sostituzioni. I, dopo essersi trovati sotto 0-2 per effetto dei gol di Rogic e Edouard, hanno recuperato in un paio di minuti grazie alle reti messe a referto da ...