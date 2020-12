Grande Fratello Vip: Selvaggia Roma sveglia tutti per via di un problemino, Urtis senza mezze parole “c’è un’odore di cipolla assurda” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una nottata inaspettata quella vissuta nella casa del Grande Fratello Vip qualche sera fa. I concorrenti del noto reality di Canale 5 continuano a mostrarsi in situazioni talvolta imbarazzanti, proprio come quella accaduta durante questa nottata. Infatti, molti tra i concorrenti sono stati svegliati nel cuore della notte da una loro coinquilina, esplosa in un mare di risate senza freni per essersi accorta di… avere un odore non di certo gradevole. Foto: Screenshot via GrandeFratello.mediaset.it Ebbene sì, Selvaggia Roma a causa di un piccolo problemino accaduto forse a causa dell’agitazione vissuta durante la puntata, è scoppiata in una risata troppo fragorosa in compagnia di Giacomo Urtis, finendo per incuriosire ... Leggi su virali.video (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una nottata inaspettata quella vissuta nella casa delVip qualche sera fa. I concorrenti del noto reality di Canale 5 continuano a mostrarsi in situazioni talvolta imbarazzanti, proprio come quella accaduta durante questa nottata. Infatti, molti tra i concorrenti sono statiti nel cuore della notte da una loro coinquilina, esplosa in un mare di risatefreni per essersi accorta di… avere un odore non di certo gradevole. Foto: Screenshot via.mediaset.it Ebbene sì,a causa di un piccoloaccaduto forse a causa dell’agitazione vissuta durante la puntata, è scoppiata in una risata troppo fragorosa in compagnia di Giacomo, finendo per incuriosire ...

ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - QuiMediaset_it : La programmazione di #Canale5 a #dicembre #GFVIP: tre nuove puntate in onda per 3 venerdì consecutivi, il 4, l’11 e… - Vincenz02550520 : RT @rootlives: ELISABETTA DICE A ESTEFANIA CHE DAYANE È PROTETTA DALLO STUDIO E DAL GRANDE FRATELLO E CHE NON MANDANO LE SUE CLIP DOVE DICE… - stanzabluu : Il pilota nuovo concorrente del Grande Fratello perfavore #gfvip - bruttahadid3 : RT @rootlives: ELISABETTA DICE A ESTEFANIA CHE DAYANE È PROTETTA DALLO STUDIO E DAL GRANDE FRATELLO E CHE NON MANDANO LE SUE CLIP DOVE DICE… -