Fabio Aru firma per la NTT e rimane nel World Tour L’ultima occasione per rilanciare la carriera

Leggi su oasport

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il lungo silenzio, che è partito dal ritiro nella nona tappa delde France 2020, si è finalmente interrotto.Aru ha avuto tanto tempo per riflettere su cosa fare nel futuro ed ha preso una decisione: il sardo resterà neldi ciclismo anche il prossimo anno. È arrivata infatti oggi l’ufficialità: il corridore di Villacidro hato un nuovo contratto con il Team Qhubeka ASSOS. Una scelta importante per il 30enne sardo che si era smarrito nelle ultime stagioni. Tanti problemi fisici lo hanno attanagliato, con il restringimento dell’arteria iliaca femorale effettuato nel 2019. Quando sembrava essere tornato al top a livello fisico però le prestazioni non sono cambiate: lo stato psicologico del vincitore della Vuelta di Spagna del 2015 ha continuato a limitarne le prestazioni. Il ...