Elisabetta Gregoraci: Flavio Briatore vuole rivedere gli accordi di divorzio dopo il Grande Fratello Vip 5? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Flavio Briatore sarebbe furibondo con Elisabetta Gregoraci: dopo il Grande Fratello Vip 5 l'ex marito vorrebbe rivedere gli accordi di divorzio. Elisabetta Gregoraci rischia di perdere i privilegi dell'accordo di divorzio con Flavio Briatore? Secondo il settimanale Nuovo, l'imprenditore sarebbe arrabbiatissimo perchè al Grande Fratello Vip 5 il suo nome è stato tirato in ballo troppo spesso. L'eco della partecipazione di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5 ha infastidito Flavio Briatore.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - rainonmega : RT @parliamoditz: Elisabetta sta dicendo che c'è una protezione verso dayane, ELISABETTA GREGORACI DICE CHE DAYANE È PROTETTA..LEI?????? c… - sirglitxh : RT @parliamoditz: Elisabetta sta dicendo che c'è una protezione verso dayane, ELISABETTA GREGORACI DICE CHE DAYANE È PROTETTA..LEI?????? c… - eilanindigo : RT @_heysestra: MTR ha appena detto che nella stanza blu hanno richiesto l’aria fresca e gliel’hanno data. Adesso mi spiegate perché nella… - cestlaviemacher : RT @parliamoditz: Elisabetta sta dicendo che c'è una protezione verso dayane, ELISABETTA GREGORACI DICE CHE DAYANE È PROTETTA..LEI?????? c… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Flavio Briatore “furioso” con Elisabetta Gregoraci: “Vuole rivedere gli accordi di… Il Fatto Quotidiano Grande Fratello Vip, "terrorizzata dalla lettera degli avvocati". Clamoroso: Maria Teresa Ruta, una inquietante verità su Elisabetta Gregoraci

Ci pensa Maria Teresa Ruta , in una confessione choc al Grande Fratello Vip , a raccontare le paure di Elisabetta Gregoraci . E nella casa del ...

Grande Fratello VIP - La lite tra Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello

La modella si lamenta con Elisabetta per un problema futile riguardante le stanze da letto ma, l'incomprensione tra le due fa scoppiare una lite.

