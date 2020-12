Coronavirus: Molinari, 'Conte sta scavalcando Parlamento come Pinochet' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il presidente Conte, invece che ascoltare la richiesta di una parte del Parlamento, ha preferito dare un annuncio così importante sulla vita dei cittadini italiani in un filo diretto con la popolazione, scavalcando le istituzioni democratiche, i rappresentanti dei cittadini, usando la prassi che si usa nel Cile di Pinochet, nella Grecia dei colonnelli, nella Spagna di Franco, nella Repubblica popolare cinese, nel Venezuela di Maduro, come un dittatore, un caudillo qualsiasi". Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo in Aula. "Se il Movimento 5 stelle è andato al potere con lo scopo di distruggere le istituzioni democratiche, con lo scopo di portare l'Italia a una deriva autoritaria -ha aggiunto- i colleghi del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il presidente, invece che ascoltare la richiesta di una parte del, ha preferito dare un annuncio così importante sulla vita dei cittadini italiani in un filo diretto con la popolazione,le istituzioni democratiche, i rappresentanti dei cittadini, usando la prassi che si usa nel Cile di, nella Grecia dei colonnelli, nella Spagna di Franco, nella Repubblica popolare cinese, nel Venezuela di Maduro,un dittatore, un caudillo qualsiasi". Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo, intervenendo in Aula. "Se il Movimento 5 stelle è andato al potere con lo scopo di distruggere le istituzioni democratiche, con lo scopo di portare l'Italia a una deriva autoritaria -ha aggiunto- i colleghi del ...

TV7Benevento : Coronavirus: Molinari, 'Conte sta scavalcando Parlamento come Pinochet'... - molinari_paolo : RT @a_meluzzi: Coronavirus, Ilaria Capua su La7: 'Chi si vaccina non si ammala ma può infettarsi e infettare gli altri se non indossa la ma… - romasulweb : Coronavirus, nuova postazione per i tamponi a Fiumicino. Il sindaco: 'Così testiamo le famiglie' - 79_Alessio : RT @romatoday: Coronavirus, nuova postazione per i tamponi a #Fiumicino. Il sindaco: 'Così testiamo le famiglie' - romatoday : Coronavirus, nuova postazione per i tamponi a #Fiumicino. Il sindaco: 'Così testiamo le famiglie'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Molinari Coronavirus: Molinari, 'Conte sta scavalcando Parlamento come Pinochet' LiberoQuotidiano.it Coronavirus: Molinari, 'Conte sta scavalcando Parlamento come Pinochet'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il presidente Conte, invece che ascoltare la richiesta di una parte del Parlamento, ha preferito dare un annuncio così importante sulla vita dei cittadini italiani in un fi ...

Coronavirus: centrodestra contro conferenza stampa Conte, seduta sospesa alla Camera

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Centrodestra contro la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di illustrare il nuovo Dpcm in conferenza stampa prima di presentarsi in Parlamento. Dopo l'in ...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il presidente Conte, invece che ascoltare la richiesta di una parte del Parlamento, ha preferito dare un annuncio così importante sulla vita dei cittadini italiani in un fi ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Centrodestra contro la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di illustrare il nuovo Dpcm in conferenza stampa prima di presentarsi in Parlamento. Dopo l'in ...