Conte ci chiude in casa a Natale per i suoi errori e non chiede scusa (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Dpcm sugli spostamenti (vietati) di Natale fa discutere, anzi, fa arrabbiare. Al punto che la stessa maggioranza è arrivata divisa per non dire dilaniata davanti ad alcune decisioni per nulla condivise, come sul divieto di spostamenti persino da un comune all'altro nei giorni caldi, 25, 26 dicembre e 1 gennaio. Nel merito è evidente come le chiusure decise creano disparità assurde. Da una parte si permette ad esempio ai cittadini di Roma (quasi 2 milioni di persone) o di Milano (1.600 mila) di muoversi liberamente, di incontrarsi, di vedersi, mentre impedisce a 1 milione e 200 mila abitanti (tanti sono nell'intera regione) del Friuli Venezia Giulia di poter uscire dal loro comune. Che senso ha tutto questo? A ben guardare però più che quello che contiene, la cosa che irrita è quello che manca, cioè le scuse che il governo, primo tra tutti il premier, devono a noi ...

