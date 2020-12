Ciclocross, le prove di Coppa del Mondo 2020-2021 di Namur e Dendermonde riservate agli juniores e agli U23 non si svolgeranno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Le prove di Coppa del Mondo di Ciclocross 2020-2021 di Namur e Dendermonde, che si terranno rispettivamente il 20 e il 27 di dicembre, riservate agli juniores e agli U23 non si svolgeranno. L’UCI si è vista costretta a cancellarle per via dell’estensione delle misure anti Covid, relative all’ambito sportivo, in Belgio. Esse, infatti, prevedono che si tengano solo le manifestazioni riservate ai professionisti. Dunque, le due gare Elite si svolgeranno regolarmente. Una brutta notizia per tutti, soprattutto per i giovani azzurri. I ragazzi italiani, dato che, al momento, già in Superprestige e in X2O ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) Ledideldidi, che si terranno rispettivamente il 20 e il 27 di dicembre,U23 non si. L’UCI si è vista costretta a cancellarle per via dell’estensione delle misure anti Covid, relative all’ambito sportivo, in Belgio. Esse, infatti, prevedono che si tengano solo le manifestazioniai professionisti. Dunque, le due gare Elite siregolarmente. Una brutta notizia per tutti, soprattutto per i giovani azzurri. I ragazzi italiani, dato che, al momento, già in Superprestige e in X2O ...

Giro d'Italia CX, il 13 dicembre si corre a Ferentino (FR)

Il secondo tempo del Giro d'Italia Ciclocross sta per cominciare: a Ferentino (FR) fervono i preparativi per la sesta tappa dell'edizione 2020/2021, organ ...

