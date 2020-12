"Ci sarò un motivo, o no?". Bianca Berlinguer all'arrembaggio: nel nome di Corona, attacco frontale ai vertici di Rai 3 (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'aveva chiamata «gallina», pubblicamente. «Se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina...». Quindi: «Stia zitta, gallina». Il "gentiluomo" era Mauro Corona. La "gallina" Bianca Berlinguer. Che, in effetti, da quel battibecco in diretta tv dello scorso settembre sola è rimasta al timone di CartaBianca su Rai3. E non ce la fa più. Quell'uomo burbero le manca e pure parecchio. Lo ha perdonato quella sera stessa. «Spero che torni» e al diavolo le galline. «Gli ascolti vanno bene, ma con lui sarebbero andati sicuramente meglio... mi manca un po' di leggerezza... D'altra parte, ci sarà un motivo se una volta escluso da CartaBianca, Corona viene richiesto da tutte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) L'aveva chiamata «gallina», pubblicamente. «Se mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, altrimenti la mando in malora e me ne vado. Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina...». Quindi: «Stia zitta, gallina». Il "gentiluomo" era Mauro. La "gallina". Che, in effetti, da quel battibecco in diretta tv dello scorso settembre sola è rimasta al timone di Cartasu Rai3. E non ce la fa più. Quell'uomo burbero le manca e pure parecchio. Lo ha perdonato quella sera stessa. «Spero che torni» e al diavolo le galline. «Gli ascolti vanno bene, ma con lui sarebbero andati sicuramente meglio... mi manca un po' di leggerezza... D'altra parte, ci sarà unse una volta escluso da Cartaviene richiesto da tutte ...

m_vinciguerra : @LorenaLVilla @Yi_Benevolence potete farlo. Il limite è tra Regione e Regione. Io purtroppo sarò da sola per questo… - __alwayslou_ : @zenzatina eh aiuto ahahaha, è oggettivamente troppa roba e non ce la farò a studiare tutto oggi, se mi chiama doma… - __alwayslou_ : @damagedsonss mh grazie, ci provo anche se so che non riuscirò a studiare tutto perché è davvero troppa roba e se m… - gvccihadid : @_ghostoflou e io sarò per sempre il tuo felix, anche se un giorno per qualche motivo ci allontaneremo - adorvstark : Il motivo per cui sono e sarò sempre single è perché non esistono uomini come Dimitri -

Ultime Notizie dalla rete : sarò motivo ss34 Verbania Notizie