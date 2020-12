Campobasso | l’imprenditore americano Rizzetta prende il club

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il calcio interessa molto agli imprenditori americani. Dopo la Roma del texano Dan Friedkin, il Parma acquistato da Gruppo Krause, la Fiorentina acquisita dal CEO di Mediacom, Rocco Commisso e il Catania con Tacopina vicino alla firma, un altroitaliano sta per passare nelle mani di tycoon a stelle e strisce. Come riporta calcioefinanza.it, la North Sixth Group, LLC, (Family Office holding con sede a New York) sta per annunciare l’acquisizione di una quota delitaliano SSD Città di. Ilmolisano milita in Serie D ed è stato fondato nel 1919. Le partite in casa si giocano in uno stadio con una capienza di 25.000 posti a sedere, il Nuovo Romagnoli. Con questo investimento, la North Sixth Group si unisce al fondo di investimento con sede in Svizzera, Halley Holding SA, nella proprietà del ...