Bebe Vio multata a Mogliano Veneto: in un bar con parenti e amici a festeggiare dopo le 18 (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpica Bebe Vio è stata multata per essersi fermata con alcuni parenti e amici all’interno di un locale dopo le 18, orario in cui a bar e ristoranti è consentito solo l’asporto per le norme anti-Covid in vigore. Secondo quanto riporta il Corriere del Veneto, il gruppo stava festeggiando il compleanno del papà dell’atleta, Ruggero. L’episodio è avvenuto il 29 novembre scorso a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, dove vive la famiglia Vio. I carabinieri, avvertiti da alcuni residenti e intervenuti dopo la segnalazione, hanno effettuato un controllo nel bistrot intorno alle ore 20 e hanno trovato la schermitrice, i suoi familiari e loro amici all’interno del locale. È così scattata un’ammenda di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) La campionessa paralimpicaVio è stataper essersi fermata con alcuniall’interno di un localele 18, orario in cui a bar e ristoranti è consentito solo l’asporto per le norme anti-Covid in vigore. Secondo quanto riporta il Corriere del, il gruppo stava festeggiando il compleanno del papà dell’atleta, Ruggero. L’episodio è avvenuto il 29 novembre scorso a, in provincia di Treviso, dove vive la famiglia Vio. I carabinieri, avvertiti da alcuni residenti e intervenutila segnalazione, hanno effettuato un controllo nel bistrot intorno alle ore 20 e hanno trovato la schermitrice, i suoi familiari e loroall’interno del locale. È così scattata un’ammenda di ...

