Arrestato ex ballerino di Amici per abusi sull’ex moglie di un amico (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, Catello Miotto, è stato Arrestato con accusa di violenza sessuale. Il ballerino, 35 anni, è stato portato in carcere dove sconterà 2 anni e 11 mesi di reclusione con accusa di violenza sessuale commessa ai danni dell’ex moglie di un suo amico, avvenuta a febbraio 2010. All’epoca, come spiega Il Messaggero, l’ex ballerino si era recato alla porta dell’amico, che vive a Bagnaia nel Viterbese, per chiedere supporto amichevole dopo una serata andata male. L’amico però non era in casa. Secondo l’accusa, l’ex ballerino di Amici avrebbe abusato della donna. A trovarli insieme fu proprio l’amico, il marito della donna. Catello ha sempre dichiarato ... Leggi su tpi (Di giovedì 3 dicembre 2020) Un exdidi Maria De Filippi, Catello Miotto, è statocon accusa di violenza sessuale. Il, 35 anni, è stato portato in carcere dove sconterà 2 anni e 11 mesi di reclusione con accusa di violenza sessuale commessa ai danni dell’exdi un suo, avvenuta a febbraio 2010. All’epoca, come spiega Il Messaggero, l’exsi era recato alla porta dell’, che vive a Bagnaia nel Viterbese, per chiedere supporto amichevole dopo una serata andata male. L’però non era in casa. Secondo l’accusa, l’exdiavrebbe abusato della donna. A trovarli insieme fu proprio l’, il marito della donna. Catello ha sempre dichiarato ...

