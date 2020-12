Tale madre tale figlia

Leggi su dilei

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sei tutta tua. Quante volte ce lo siamo sentite dire? In stadi diversi della vita, abbiamo reagito in modo diverso. Durante l’infanzia, quando magari ci è capitato di infilare i piedini nelle sue scarpe con il tacco, ci ha fatto sentire grandi; da adolescenti, quando avremmo fatto di tutto per non assomigliarle nemmeno un po’, ci ha fatto arrabbiare; da genitori, quando la sua figura si sovrappone alla nostra inevitabilmente, ci siamo chieste se stessimo facendo la cosa giusta. Se effettivamente ti senti molto simile a tua, oggi la scienza ci dice che esiste una rilevanza scientifica nel modo in cui madri e figlie sono connesse e che le fa risultare simili dal punto di vista emotivo e cognitivo. In uno studio del 2016, pubblicato sul The Journal of Neuroscience, si riportava che il cervello dei bambini è più simile a quello delle madri; ...