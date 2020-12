Salesforce supera le stime degli analisti per utili e ricavi del Q3

Leggi su invezz

(Di mercoledì 2 dicembre 2020).com Inc. (NYSE: CRM) ha riportato nella giornata di ieri i risultati finanziari per il terzo trimestre fiscale e hannoto leper. La società ha anche affermato che acquisterà Slack Technologies Inc. per £20,64 miliardi. Ieri, le azioni disono scese di quasi il 4% nell'extended trading. Compresa l'azione dei prezzi, la società con sede a San Francisco è ora quotata a £172,64 per azione dopo aver recuperato da un minimo di £92,60 per azione toccato a marzo, quando l'impatto della pandemia di Coronavirus era al suo apice. Il titolo aveva iniziato l'anno a un prezzo per azione di £124,42.