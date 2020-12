Nuovo dpcm Natale, confini regionali blindati dal 21. Città chiuse a Natale e Capodanno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Natale al tempi del Covid sarà blindato. Di «un giallo rafforzato», per dirla con Giuseppe Conte. Dopo un lungo scontro andato in scena nella notte a palazzo Chigi, nel governo... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ilal tempi del Covid sarà blindato. Di «un giallo rafforzato», per dirla con Giuseppe Conte. Dopo un lungo scontro andato in scena nella notte a palazzo Chigi, nel governo...

GiovanniToti : Se nel nuovo Dpcm prevarrà la linea del timore, come sembra trapelare, pretendiamo fin da subito certezze su ristor… - GiovanniToti : Chiedono di non essere dimenticati e di rivedere le persone che amano, una massimo due, per Natale. Mi sembra un di… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - Max_Noto : Il nuovo #Dpcm conterrà il menù del pranzo di Natale e del cenone di fine anno. Il costo? € 288 se pagato entro 30 gg - luigiasero : Nuovo Dpcm Natale: è la linea dura a prevalere -