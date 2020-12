La nuova challenge di Tik Tok per la body positivity dal video di Megan Thee Stallion

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se avete già ascoltato il nuovo singolo di Megan Thee Stallion, Body, sono abbastanza sicura che da giorni non fate altro che canticchiare il ritornello e provare a replicare la coreografia vista nel video. Così come voi, altre migliaia e migliaia di persone in giro nel mondo tanto che su TikTok, Instagram e Twitter è esplosa la #bodyodychallenge. Proprio come è successo con la mitica Wap, praticamente chiunque, nei luoghi più disparati, si esibisce tentando di imitare i passi di danza della rapper.