Hong Kong, Joshua Wong condannato al carcere per aver partecipato alle manifestazioni pro democrazia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Hong Kong, Joshua Wong condannato a 13 mesi di carcere Joshua Wong, una delle figure più note delle proteste di Hong Kong, e altri due importanti attivisti pro-democrazia della ex colonia britannica sono stati condannati al carcere per aver partecipato alle manifestazioni dell’anno scorso. Nel 2019 Hong Kong è stata teatro di proteste di massa, spesso violente, per denunciare l’influenza della Cina sulla regione semiautonoma. Joshua Wong è stato condannato a 13 mesi e mezzo di carcere; Agnes Chow a 10 mesi e Ivan Lam a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 2 dicembre 2020)a 13 mesi di, una delle figure più note delle proteste di, e altri due importanti attivisti pro-della ex colonia britannica sono stati condannati alperdell’anno scorso. Nel 2019è stata teatro di proteste di massa, spesso violente, per denunciare l’influenza della Cina sulla regione semiautonoma.è statoa 13 mesi e mezzo di; Agnes Chow a 10 mesi e Ivan Lam a ...

NicolaPorro : Domani si celebrerà il processo a ???????????? ????????, colpevole di aver manifestato per la democrazia. L'Occidente, conniv… - Agenzia_Ansa : Hong Kong: il dissidente Joshua Wong si dichiarerà colpevole al processo. 'Sarò probabilmente incarcerato, ma non c… - Agenzia_Ansa : Hong Kong, Joshua #Wong detenuto in attesa della sentenza Insieme ad altri due attivisti delle proteste del 2019… - M_Monzani : BREAKING: Hong Kong activists Joshua Wong, Agnes Chow & Ivan Lam jailed over 2019 'unauthorised assembly' Continu… - M_Monzani : RT @fradicioni: #BREAKING Tribunale di Hong Kong ha condannato Joshua Wong a 13 mesi e mezzo di prigione, Agnes Chow a 10 mesi e Ivan Lam a… -

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong Hong Kong, ecco gli effetti (inaspettati) delle sanzioni americane Formiche.net Coronavirus nel mondo: in Usa oltre 2.500 morti in un giorno, in Germania altri 13.604 casi

Sono oltre 2.500 i morti per coronavirus registrati martedì negli Stati Uniti. Si tratta del dato più alto mai registrato da fine aprile. I nuovi contagi registrati nelle 24 sono stati 180 mila. Il nu ...

Un designer italiano dietro le scarpe Lidl. "Non saranno belle, ma vanno di moda"

Lo stilista Roberto Guzzonato era nel team internazionale del progetto: successo planetario nato in 5 minuti, quasi per scherzo "Avevamo molti dubbi: ’chi userà calzature coi colori di un discount?’ E ...

Sono oltre 2.500 i morti per coronavirus registrati martedì negli Stati Uniti. Si tratta del dato più alto mai registrato da fine aprile. I nuovi contagi registrati nelle 24 sono stati 180 mila. Il nu ...Lo stilista Roberto Guzzonato era nel team internazionale del progetto: successo planetario nato in 5 minuti, quasi per scherzo "Avevamo molti dubbi: ’chi userà calzature coi colori di un discount?’ E ...