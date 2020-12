Foggia, che spavento per Gentile: data alle fiamme la porta di casa (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una notizia shock a Foggia. L’ex capitano della squadra pugliese Federico Gentile è stato vittima di un atto vandalico all’interno della sua abitazione. In piena notte, il calciatore che si trovava in casa con sua moglie e i due figli, ha avvertito del fumo che proveniva dall’ingresso. Dei vandali hanno incendiato la porta della sua abitazione. Un gesto da condannare e che non può e non deve accadere. Fortunatamente non ci sono stati feriti, per via del tempestivo arrivo di alcuni vicini che hanno spento le fiamme. Ha parlato al riguardo il sindaco della cittadina. Ecco, inoltre, la motivazione dietro a questo gesto inaudito. Caso Gentile: la motivazione dell’aggressione Il Foggia è ripartito dalla Serie D e milita nella quarta serie dalla scorsa stagione. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Una notizia shock a. L’ex capitano della squadra pugliese Federicoè stato vittima di un atto vandalico all’interno della sua abitazione. In piena notte, il calciatore che si trovava incon sua moglie e i due figli, ha avvertito del fumo che proveniva dall’ingresso. Dei vandali hanno incendiato ladella sua abitazione. Un gesto da condannare e che non può e non deve accadere. Fortunatamente non ci sono stati feriti, per via del tempestivo arrivo di alcuni vicini che hanno spento le. Ha parlato al riguardo il sindaco della cittadina. Ecco, inoltre, la motivazione dietro a questo gesto inaudito. Caso: la motivazione dell’aggressione Ilè ripartito dalla Serie D e milita nella quarta serie dalla scorsa stagione. La ...

milionediscale : @vlavivlava se non vince Foggia avremo la riprova che i sondaggi sono truccati e che il Twitter non sa votare - GenCar5 : @nunziapenelope @pippolimpionico @tonyscalari @ValeriaParrell2 @MariuzzoAndrea Eh, sono molto d'accordo. Chi aveva… - Dixy62553861 : @CalcioFoggiaoff Foggia buona, che condanna i delinquenti, è con Federico Gentile e con Squadra e Società. ????? - PasqualePulito : Il #calcio è lo specchio della #società. #Foggia è all’ultimo posto della classifica della #qualitàdellavita. E che… - ph_pluton : RT @_Shaireen: Abito in zona rossa, ho degli zii a Verona, ad Asti e a Bologna, il mio compagno è di Foggia. Non li vedrò nè a Natale nè a… -